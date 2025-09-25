Colectivo Por las Mujeres de Puebla celebra tres años de lucha en Congreso

El salón de protocolos del Congreso del Estado fue sede del tercer aniversario del colectivo Por las Mujeres de Puebla, agrupación que ha trabajado durante tres años en favor de causas sociales, especialmente aquellas que impactan a mujeres en situación de vulnerabilidad. En esta conmemoración se entregaron reconocimientos a ciudadanas, ciudadanos y funcionarios públicos que han brindado su apoyo solidario a lo largo de este tiempo.

Durante el evento, Lizeth Gallegos Lozano, comisionada ejecutiva estatal de Atención a Víctimas, reafirmó su compromiso con el colectivo y destacó la fuerza que une a sus integrantes: “Somos mujeres que venimos de diferentes luchas, pero hoy nos reúne el altruismo, el activismo, la sororidad y la sed de justicia hacia nuestras comunidades. Debemos pensar en implementar proyectos que cada una pueda trabajar desde su trinchera”, expresó.

Por su parte, Daniela Mier Bañuelos, en representación de la diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la junta de gobierno y coordinación política del Congreso del Estado, reconoció el compromiso del colectivo con las mujeres y las causas nobles. Subrayó que este recinto es un espacio abierto para seguir impulsando la participación ciudadana y el fortalecimiento de los derechos humanos.

La ceremonia incluyó la recaudación y entrega de kits para personas recluidas en el CERESO de San Miguel, como parte del trabajo humanitario que realiza el colectivo en favor de quienes más lo necesitan.

Cabe destacar que en este 2025, Por las Mujeres de Puebla continúa convocando a la ciudadanía a sumarse a su colecta de artículos de higiene personal, ropa, zapatos, cobijas y otros insumos destinados a apoyar a sectores vulnerables.

Al evento asistieron Rosa Isela Sánchez Soya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, María de Jesús Casas Hernández, presidenta del colectivo Por las Mujeres de Puebla, así como integrantes y aliadas de esta agrupación que día a día trabajan por la dignidad, la justicia y la sororidad.

