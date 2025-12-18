Docente de Tehuacán se quita la vida; acusado de estupro hacia alumna

Un docente de bachillerato decidió quitarse la vida durante la tarde del día miércoles, iniciando un proceso de investigación ministerial que ahora se presume, podría estar relacionado con acusaciones de estupro hacia una alumna.

Fue en la colonia Leyes de Reforma donde Dante, de 46 años de edad, tomó la decisión de partir de este mundo a través de la asfixia mecánica ejecutada con una soga atada al cuello, hecho que fue descubierto por sus vecinos y familiares.

Los ciudadanos dieron aviso a las autoridades, provocando una movilización policiaca y de emergencias en el área, donde personal forense adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de cadáver e inició de las investigaciones.

El cuerpo del hoy occiso fue llevado a un anfiteatro donde se realizó la necropsia de ley y se inició el proceso para entregarlo a sus familiares.

Mientras tanto, en redes sociales se informó que presuntamente el hoy occiso fue descubierto recientemente entrando a un motel en compañía de una alumna, hecho que fue reportado por un padre de familia a la comunidad educativa.

Aparentemente, este señalamiento fue seguido de múltiples acusaciones de otras menores y padres de familia sobre posibles actos de estupro o pederastia por parte del docente.

Así que ahora, trasciende que la carga de señalamientos delictivos fue lo que llevó al docente del Bachillerato Báez a ponerle fin a su vida.

