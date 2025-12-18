Hallan a mujer sin vida en motel de Atlixco

Una mujer fue encontrada sin vida dentro del Motel El Paraíso en el municipio de Atlixco; presuntamente, la víctima entró con otra persona y horas más tarde su acompañante salió, siendo hasta que personal de limpieza entró a la habitación y encontró su cuerpo inerte.
De manera preliminar la mujer no presentaba huellas de violencia, por lo que su cuerpo fue llevado a un anfiteatro para conocer los motivos de su defunción.
Durante las entrevistas con los empleados, estos informaron a los agentes que llegó acompañada de un hombre a bordo de un vehículo de color blanco, pero poco después el masculino se fue de la escena.
Cuando los empleados llegaron a realizar su trabajo encontraron sin vida a la mujer, de quien no se reveló mayor información, por lo que se espera que sea en el anfiteatro que se logre su identificación.
Mientras tanto, el motel ubicado sobre la carretera Atlixco-San Félix quedó a resguardo para realizar las investigaciones de ley y así esclarecer el móvil de lo ocurrido.