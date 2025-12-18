Asesinan a mujer en su casa en Pahuatlán; investigan posible feminicidio

Un posible caso de feminicidio es investigado en el municipio de Pahuatlán, donde una mujer fue asesinada al interior de su hogar, sin embargo, aún no existe información sobre el responsable de este crimen.

El crimen fue descubierto en la comunidad de Xolotla, ubicado en Pahuatlán, donde vecinos de la zona llamaron al 911 para informar que dentro de un inmueble con la puerta abierta, se encontraba una mujer aparentemente inconsciente.

Agentes de la Policía Municipal y paramédicos llegaron hasta el inmueble del Barrio Mimila, donde confirmaron que la mujer en cuestión tenía múltiples huellas de violencia, incluyendo sangrado en la boca y oído, múltiples golpes en las extremidades y cabeza.

Además de esto, se reportó que dentro del inmueble había objetos rotos y fuera de su lugar, incluyendo una alcancía de ahorros destrozada y artículos de valor faltantes.

Ante esta situación la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las investigaciones de ley y levantamiento de cadáver, mientras que el caso se investiga cómo un posible robo y feminicidio.

