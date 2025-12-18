Adolescente es asesinado en Tecamachalco frente a casa de sus padres

Aprovechando la noche, al menos dos delincuentes arribaron hasta la casa de un joven de apenas 17 años de edad para quitarle la vida a las afueras del inmueble, donde le dispararon en repetidas ocasiones.

El crimen ocurrió sobre la calle Vicente Guerrero, entre Benito Juárez y Miguel Hidalgo de Tecamachalco, donde Bertin Alexis N. fue encontrado por los tripulantes de un vehículo de color blanco que le dispararon en movimiento.

Según testigos, fueron más de cuatro los disparos de arma de fuego que se escucharon en la zona y posterior a ello, los criminales escaparon de manera inmediata.

Por su parte, paramédicos y policías llegaron al sitio, donde solo pudieron confirmar el deceso del joven, mientras que su familia salió del inmueble al que la víctima iba llegando, confirmando así su identidad.

De los responsables aún no se sabe mayor información, mientras que la zona quedó bajo custodia para el levantamiento de cadáver e inició de las investigaciones de ley para esclarecer el crimen.

Aunque, de manera extraoficial trasciende que el asesinato podría haberse tratado de un ataque directo o ajuste de cuentas, la familia de Bertin Alexis seguro desconocer algún tipo de conflicto entre el menor y otras personas.

