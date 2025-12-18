Fiestas decembrinas dejarían derrama de 608 mil mdp: CONCANACO

Las fiestas decembrinas 2025 podrían generar derrama de 608 mil millones de pesos, impulsada por el turismo nacional y consumo en celebraciones de fin de año, estimó la CONCANACO SERVYTUR.

Del 16 de diciembre al 1 de enero se concentra la mayor dinámica de ventas por posadas, Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. Beneficiará a 4.8 millones de unidades económicas en comercio, servicios y turismo.

El presidente de CONCANACO, Octavio de la Torre de Stéffano, invitó a los mexicanos a celebrar cuidando el bolsillo. “El objetivo no es pedir que se gaste más, sino que se gaste mejor”, afirmó en el comunicado.

La CONDUSEF estima un gasto de 11 mil a 19 mil pesos entre cenas y regalos. Se prevé que una cena tradicional pueda estar entre 3 mil 500 y 4 mil pesos, y un regalo navideño entre 500 y mil 500 pesos.

Por su parte, un estudio realizado por la empresa global Kantar reveló que el 52% de las familias celebrará Navidad en casa; el 45%, Año Nuevo en casa; y el 37%, en hogares de familiares o amigos.

Ante esto, CONCANACO convocó a planear gastos, comparar precios y preferir negocios formales conservando comprobantes. A comercios, pidió claridad de precios, inventarios y mejor atención.

