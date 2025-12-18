YouTube transmitirá en exclusiva los Premios Óscar a partir de 2029

YouTube transmitirá exclusivamente los Premios Óscar a partir de 2029 de forma gratuita a nivel mundial, anunció la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas mediante un comunicado oficial este 17 de diciembre.

La plataforma se asocia con la Academia para llevar la ceremonia, alfombra roja, contenido tras bambalinas y el Baile de los Gobernadores a más de dos mil millones de usuarios mensuales.

Asimismo, Google Arts & Culture digitalizará exposiciones seleccionadas del Museo de la Academia y su Colección, que se trata de un vasto repertorio de vestuarios, guiones y accesorios icónicos de la historia del cine.

Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube, afirmó que la alianza inspirará a una nueva generación de creadores y amantes del cine. “La creatividad es el corazón de YouTube y es un honor extender la alfombra roja a los Oscar”.

ABC, cadena de Disney, continuará transmitiendo los Óscar hasta la edición número 100 en 2028. Por su parte, la ceremonia de 2025 registró 19.7 millones de espectadores, un ligero aumento respecto al año anterior.

La primera transmisión televisada de los Premios de la Academia ocurrió en 1953 por la NBC. No obstante, ABC adquirió los derechos en 1961, manteniéndolos excepto entre 1971-1975, cuando NBC regresó temporalmente.

Film’s biggest night is headed to @YouTube, starting 2029. pic.twitter.com/5ckm1JyBC7 — The Academy (@TheAcademy) December 17, 2025

