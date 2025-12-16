Fundador de Green Rhino se disculpa tras polémica por el pan mexicano

El panadero británico Richard Hart, fundador de la panadería Green Rhino en la Ciudad de México, ofreció una disculpa pública tras la polémica generada por comentarios en los que cuestionó la cultura del pan mexicano. Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción en redes sociales y entre especialistas en gastronomía.

La controversia surgió luego de que se difundiera un audio de una entrevista grabada en 2024, donde Hart afirmó que en México no existe una cultura del pan y emitió opiniones negativas sobre productos tradicionales como el bolillo y el pan dulce. Aunque el material no era reciente, su viralización reactivó el debate y amplificó el descontento.

Usuarios, panaderos y defensores de la cocina mexicana criticaron los comentarios por considerarlos ofensivos y por ignorar la historia y diversidad del pan en el país. La discusión se extendió rápidamente en plataformas digitales, donde se exigió al chef una postura clara y una explicación pública.

Ante la presión, Hart publicó un comunicado oficial en el que reconoció su error y expresó respeto por México y su gastronomía. Afirmó que sus palabras no reflejaron la humildad que debe tener como extranjero y señaló que lamenta profundamente haber causado molestia con sus declaraciones.

Finalmente, el fundador de Green Rhino aseguró que aprendió de la experiencia y que buscará demostrar con acciones su reconocimiento a la tradición panadera mexicana. El caso abrió nuevamente el debate sobre el valor de la gastronomía local y la importancia de la sensibilidad cultural en el discurso público.

