Dembélé gana The Best 2025 como el Mejor Jugador del Mundo

La premiación de los The Best de la FIFA celebrada en Catar este martes 16 de diciembre consagró al atacante francés Ousmane Dembélé como el Mejor Jugador del Mundo en este 2025.

Dembélé, de 28 años de edad, estuvo en la nominación del galardón junto a Lamine Yamal del FC Barcelona y a Kylian Mbappé del Real Madrid.

Sin embargo, tras darse a conocer la votación, que se cerró desde el 28 de noviembre con la elección de entrenadores, capitanes de las 211 selecciones masculinas, periodistas y aficionados, dieron como ganador al delantero del PSG.

Los números que le acompañaron durante la temporada fueron 28 goles y 22 asistencias, todas en su equipo y selección, consiguiendo la Bota de Oro de la Ligue 1.

Además, logró conseguir de manera nacional la Liga, Copa y Supercopa. Y en el plano internacional, la Champions League y la Supercopa de Europa.

#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Así, Ousmane cierra un año perfecto en su carrera luego de ganar el Balón de Oro y ahora convertirse en el primer jugador galo y del PSG en ser The Best.

De igual manera, fue incluido por primera vez en el once del año junto a Donnarumma, Hakimi, William Pacho, Nuno Mendes y Vitinha, sus compañeros de equipo.

También, Luis Enrique, el cerebro del conjunto parisino, fue seleccionado como Entrenador del Año.

De cara al Mundial de 2026, la selección francesa tiene en sus filas al máximo goleador del año, Kylian Mbappé, y al mejor jugador del mundo, Ousmane Dembélé.

👏👏 Ousmane Dembélé, joueur de l'année aux Trophées FIFA #TheBest !



Félicitations Ousmane ! ❤️💙 pic.twitter.com/6Os5UV2lHJ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 16, 2025

