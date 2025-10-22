Estadio Cuauhtémoc será centro de entrenamiento en el Mundial 2026

El Estadio Cuauhtémoc de Puebla fue confirmado como una de las 13 sedes oficiales de entrenamiento en México para la Copa Mundial 2026, que se disputará conjuntamente en México, Estados Unidos y Canadá.

La FIFA seleccionó este recinto poblano por cumplir con los estándares internacionales de infraestructura y capacidad logística requeridos para la preparación de las selecciones participantes.

Puebla se integra así a la lista de nueve ciudades mexicanas que albergarán centros de entrenamiento, junto con Tijuana, Monterrey, Torreón, Toluca, Ciudad de México, Querétaro, Pachuca y Guadalajara.

Tal vez te interese: Muere el aficionado que cargó a Maradona en el Mundial de 1986

El Estadio Cuauhtémoc, casa del Club Puebla, se prepara para recibir a equipos internacionales previo a sus partidos oficiales en el torneo que reunirá a 48 selecciones.

México desempeñará un papel fundamental en la operación del mundial como país anfitrión, aportando 13 de los 66 campamentos base de entrenamiento distribuidos en Norteamérica.

Aunque solo tres ciudades mexicanas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) serán sedes de partidos oficiales, esta designación permite a Puebla participar activamente en el evento de futbol más importante del planeta y mostrar su capacidad para albergar eventos de talla internacional.

Te recomendamos: