Muere el aficionado que cargó a Maradona en el Mundial de 1986

El aficionado argentino que cargó a Diego Maradona durante la celebración del Mundial de 1986, Roberto Cejas, falleció el domingo 19 de octubre a los 62 años, la noticia fue confirmada por su nuera.

Oriundo de Santa Fe, Argentina, viajó a México sin entrada para el partido final entre Argentina y Alemania Federal. Logró ingresar al Estadio Azteca y, tras el silbatazo final, saltó al campo entre miles de aficionados.

En medio del festejo, se encontró con Maradona y lo alzó sobre sus hombros, creando sin proponérselo una fotografía que daría la vuelta al mundo y una de las imágenes más icónicas del fútbol.

Te puede interesar: Barcelona presenta una deuda millonaria en fichajes

La imagen de Maradona levantando la Copa del Mundo mientras era cargado por Cejas se convirtió en símbolo de la conexión entre ídolo y afición tras victoria argentina en el Mundial de México 1986.

Décadas después, ambos volvieron a encontrarse durante un programa argentino en el Mundial de Brasil 2014, donde se dieron un emotivo abrazo y recordaron el iconoico momento entre risas.

El aficionado también solía contar una pequeña anécdota: le pidió un botín a Maradona como recuerdo, pero el astro se negó, explicando que “eran para la vieja“, un gesto que Cejas siempre respetó.

Te recomendamos: