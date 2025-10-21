Atlixco ofrece taller de “Simulador de Negocios” para emprendedores

Con el propósito de impulsar el desarrollo económico y fortalecer las habilidades empresariales de los atlixquenses, el Ayuntamiento de Atlixco, encabezado por la presidenta Ariadna Ayala, a través de la Incubadora Municipal de Negocios y en coordinación con la Secretaría de Economía Federal Delegación Puebla, llevará a cabo la capacitación “Simulador de Negocios”.

Esta jornada práctica y vivencial está dirigida a emprendedores del municipio y busca ofrecer herramientas para la creación, gestión y toma de decisiones estratégicas dentro de una empresa, fomentando el trabajo en equipo y una visión empresarial sólida.

El taller se realizará el jueves 23 de octubre de 2025 en la Casa de Cultura Acapetlahuacan, con dos horarios:

Simulador de Negocios 1: de 9:00 a 12:00 h

Simulador de Negocios 2: de 11:30 a 14:00 h

Cada grupo tendrá un cupo máximo de 40 participantes, quienes deberán registrarse previamente en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex9rv0j6OXSHeO0kzdHYv1OXeeF9Vwz9QqY4HuZIrh4MgczA/viewform?pli=1

Te recomendamos: