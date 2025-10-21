Catrina “la Marchanta” celebra a agricultoras en Atlixco

En el marco del Festival Internacional Valle de Catrinas, la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, destacó la importancia de reconocer el trabajo del campo y rendir homenaje a las mujeres que, con esfuerzo y dedicación, lo sostienen día a día, inspiración central de la obra “La Catrina, la Marchanta Madre Agricultora”.

La pieza, concebida por el escritor urbano atlixquense Edgar Tepaneca Luna, fusiona la palabra y la imagen para retratar la vida cotidiana, las historias de barrio y la identidad comunitaria. Con un estilo directo y socialmente comprometido, Tepaneca busca despertar la conciencia colectiva y poner en valor las raíces del pueblo.

Ariadna Ayala reconoció el talento de los artistas locales y subrayó la importancia de fortalecer las expresiones culturales que promueven la identidad y la participación social.

Esta obra se suma a las actividades que enaltecen la riqueza cultural de Atlixco y destacan el compromiso del gobierno municipal por preservar y revalorizar las tradiciones que dan vida a la comunidad.

Ven a #Atlixco y descubre la magia que hay en cada una de las esculturas monumentales que forman parte de nuestro #ValleDeCatrinas 💀2025. Te esperamos con los brazos abiertos. #MiCiudadTuCasa pic.twitter.com/z6rny9uHLv — Ariadna Ayala (@AriadnaAyala) October 19, 2025

