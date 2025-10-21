Comparecen Soapap y Agua de Puebla en Comisión del Congreso

Durante la sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal de la LXII Legislatura del Congreso comparecieron los titulares del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap), Gustavo Gaytán Alcaraz y de la empresa Agua de Puebla, Jordi Bosch Bragado, quienes informaron las principales acciones para el cumplimiento de la concesión.

Gustavo Gaytán detalló que, ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Soapap tiene títulos de asignación de volúmenes por 126.2 millones de metros cúbicos, con una población atendida de un millón 799 mil 204 habitantes.

Además, dio a conocer el resultado de los estándares de desempeño de la concesionaria, la evolución de la deuda del Soapap, las quejas recibidas por el servicio, los puntos de extracción y descarga ilegal, la dotación del vital líquido a la ciudadanía y el avance en el plan de inversión por 2 mil 113 millones de pesos para los ejercicios 2022-2024, así como el 11.8% de sus ingresos totales a partir de 2025.

Por su parte, el titular de Agua de Puebla, Jordi Bosch Bragado, detalló las principales acciones respecto al mantenimiento de la infraestructura, la dotación del servicio y la atención a clientes. Además, dio un panorama sobre la cartera de clientes y la atención que se brinda a las comunidades.

Durante la fase de preguntas y respuestas, por la Representación del Partido Revolucionario Instituciona (PRI), la diputada Delfina Pozos Vergara cuestionó sobre el saneamiento que se hace al agua, el estatus jurídico de las denuncias contra Agua de Puebla, las multas que Conagua ha impuesto a Soapap y la razón de éstas, así como los motivos del contrato modificatorio y su complimiento.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido Fuerza Por México (FXM), el diputado Elpidio Díaz Escobar destacó que la comparecencia tiene el objetivo de evaluar el cumplimiento del contrato y revisar los efectos que tiene en la calidad de vida de las personas. En este sentido, preguntó sobre las acciones realizadas en zonas marginadas, la atención al suministro intermitente y el porcentaje de agua que se pierde en fugas y extracción clandestina, además de los proyectos contemplados para el próximo año.

En representación del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez solicitó información sobre el saneamiento del río Atoyac y si existe un convenio con el gobierno de Tlaxcala para que realice sus procesos de saneamiento; además, la disposición de la empresa para que se desglose el costo que aparece en el recibo y ampliar la zona de cobertura en la capital.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo (PT), las diputadas Esther Martínez Romano y Xel Arianna Hernández García cuestionaron a los titulares de Soapap y Agua de Puebla sobre la infraestructura hídrica, el tratamiento de aguas residuales, la aplicación de inversiones, las acciones para el saneamiento, descargas clandestinas y atención a quejas.

La diputada María Fernanda de la Barreda Angon, en representación del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), solicitó información sobre las obras en ejecución, descarga de aguas residuales, las condiciones de operatividad de las plantas tratadoras de agua, así como los montos de inversión comprometida y ejercida.

Finalmente, a nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez cuestionó sobre el contrato y la forma en la que se otorgó, además del financiamiento de las acciones comprometidas y para corregir lo que no está funcionando.

