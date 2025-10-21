Denuncian envenenamiento de mascota en Texmelucan

El gobierno municipal de San Martín Texmelucan que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y la Jefatura de Bienestar Animal, brindó acompañamiento al dueño de un ser sintiente que fue envenenado en la comunidad de El Moral, a fin de que presentara su denuncia correspondiente ante el Ministerio Público especializado en delitos en contra de animales.

Aunado a este caso, se presentaron otros actos similares en la citada comunidad, hechos que fueron reportados por vecinos, quienes dieron cuenta del envenenamiento de algunos ejemplares caninos, tanto en situación de calle como con aquellos que tenían hogar, lo que ha generado indignación y preocupación entre la ciudadanía.

Se exhorta a la ciudadanía a presentar sus denuncias sobre delitos cometidos en contra de seres sintientes ante el Ministerio Público especializado en esta materia, mismo que se encuentra en Casa de Justicia de San Martín Texmelucan.

El gobierno municipal que encabeza Juan Manuel Alonso Ramírez, condena y rechaza todo acto que vulnera el bienestar animal y reitera su compromiso de seguir generando acciones para que los seres sintientes tengan un entorno seguro y en paz.

Te recomendamos: