Larry, el gato que espera al próximo primer ministro de Reino Unido

En un época donde hay inestabilidad política en el Reino Unido, hay alguien que se mantenido en Downing Street durante mucho tiempo; hablamos de Larry, el célebre gato quien es el encargado del control de roedores en la residencia oficial del primer ministro.

Con 19 años de edad, el gato se alista para recibir un nuevo ministro en Downing Street, ya que el ministro Keir Starmer, anuncio su renuncia, con esto el nuevo ministro sería el séptimo jefe de gobierno con el que convive desde su llegada en 2011. Larry antes era un gato callejero y fue rescatado por el refugio Battersea Dogs & Cats Home, fue incorporado al gobierno durante el mandato de David Cameron para ayudar a combatir la presencia de ratones en la histórica residencia.

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Desde esa fecha el gato, apodado “Chief Mouser to the Cabinet Office” ha visto a los seis primero ministros David Cameron (2010-2016), Theresa May (2016-2019), Boris Johnson (2019-2022), Liz Truss (2022), Rishi Sunak (2022-2024) y Keir Starmer (2024-2026).

Larry es unos de los personajes más icónicos y queridos de Downing Street, es fotografiado durante las visitas de los lideres internacionales como Barack Obama y Volodímir Zelensky, tuvo una rivalidad con Palmerston quien era parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, falleció en febrero.

Mientras se discute quien será el próximo ministro de Reino Unido, Larry se mantiene como unos de los pocos que se mantienen en el gobierno británico, y esta a la espera de conocer quién será el séptimo primer ministro al que dará la bienvenida.

Editor: Diego González

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