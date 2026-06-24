Vecinos de Xicotepec bloquean la México–Tuxpan por fallas de CFE

Vecinos de las juntas auxiliares de La Ceiba y La Rita, pertenecientes al municipio de Xicotepec, decidieron cerrar el entronque de la Autopista México-Tuxpan, a la altura de Apapantilla, en la Sierra Norte de Puebla, como manifestación en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a los problemas persistentes con el servicio de energía.

El cierre se produjo desde las 13:00 horas en dicha zona. Los vecinos señalaron que los apagones en sus comunidades siguen siendo un problema y están afectando los aparatos electrónicos. Desde la semana pasada, este problema se ha agravado, dejando a las comunidades sin luz eléctrica hasta por tres días.

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Los vecinos manifestaron estar hartos de que la CFE no resuelva la problemática, ya que algunos electrodomésticos se han descompuesto y no reciben una solución sobre quién responderá por los daños.

La situación se vuelve tensa, ya que en la comunidad de Mecapalapa, en el municipio vecino de Pantepec, también se presenta una situación similar.

A pesar de que el pasado domingo el mismo grupo de vecinos se organizó para manifestarse, los afectados señalaron que están organizándose para tomar medidas más intensas contra la CFE, con el objetivo de que el servicio mejore. Esperan una respuesta pronta ante la problemática que enfrentan.

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