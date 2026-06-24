Crece mercado ilegal de donación de semen en Reino Unido: BBC

De acuerdo con una investigación de la BBC, cada vez más mujeres con dificultades para acceder a tratamientos de fertilidad están buscando alternativas en internet, lo que ha impulsado un mercado no regulado de venta de esperma. En redes sociales y plataformas informales incluso se ofrecen espacios tipo “Tinder para obtener esperma”, donde se conectan donantes y posibles madres.

La investigación documenta que algunas muestras se venden por alrededor de US$133, enviadas a domicilio en condiciones caseras y sin controles médicos. En uno de los casos analizados, un hombre ofrecía su “semen para bebés” y lo enviaba refrigerado en envases improvisados, sin exigir verificación de identidad ni pruebas sanitarias a las personas interesadas.

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Frente a esto, la BBC también entrevistó y siguió el caso de un donante conocido en línea como “Joe Donor”, identificado legalmente como Robert Albon tras una decisión judicial en Reino Unido. El hombre afirma haber concebido alrededor de 180 hijos mediante relaciones sexuales e inseminación artificial, y ha sido señalado por autoridades como ejemplo de los riesgos de la donación no regulada.

El regulador de fertilidad en Reino Unido ha advertido que este tipo de prácticas puede exponer a mujeres vulnerables a posibles abusos y explotación por parte de donantes sin supervisión. En el caso documentado por la BBC, un análisis posterior a una muestra adquirida mostró que los espermatozoides estaban muertos, lo que evidencia los riesgos de estos intercambios informales.

Editor: Edgar Espinoza

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