Hombre muere tras recibir descarga eléctrica en San Salvador El Verde

Al filo del mediodía de este miércoles, un hombre perdió la vida después de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos en lo alto de un poste en calles centrales del municipio de San Salvador El Verde.

El hecho ocurrió en la cabecera municipal, sobre la calle Guadalupe Victoria esquina con Miguel Negrete. Los primeros reportes señalaron que el hoy occiso tocó de manera accidental los cables de alta tensión, lo que le provocó la muerte inmediata.

Vecinos solicitaron apoyo a los números de emergencia al percatarse de que el trabajador había sufrido una fuerte descarga eléctrica. Al lugar llegaron elementos de seguridad pública y paramédicos, quienes al hacer contacto con el hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Policías municipales acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones. Se espera el arribo de personal de la Fiscalía para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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