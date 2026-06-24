Lionel Messi festeja su cumpleaños 39 en plena competencia

El futbolista Lionel Messi cumple 39 años este 24 de junio y celebra su aniversario con la Selección Argentina durante su participación en la justa internacional 2026.

Por su parte, el mundo del fútbol reaccionó en redes sociales con múltiples mensajes de felicitación dirigidos al capitán argentino por su cumpleaños número 39.

Asimismo, los clubes por los que pasó el delantero fueron de los primeros en sumarse a las felicitaciones, destacando su trayectoria y legado en el fútbol internacional.

FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la Selección Argentina publicaron mensajes en sus redes sociales para desearle un feliz cumpleaños al atacante.

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Leo Messi, quien debutó en un torneo internacional de selecciones hace 20 años, continúa sumando actuaciones destacadas en la presente edición del certamen.

El cuadro albiceleste cuenta con una jornada libre entre sus partidos, lo que permite al futbolista celebrar su cumpleaños junto a sus compañeros y cuerpo técnico.

No obstante, el festejo ocurre en medio de un contexto familiar delicado, debido al estado de salud de su padre, Jorge Messi, según reportes cercanos al entorno.

Con 39 años, Lionel Messi se mantiene como uno de los pocos jugadores en la historia en disputar seis ediciones de la competencia internacional de selecciones.

Que seas muy feliz, Leo. Más feliz de lo que nos hacés a nosotros.



¡Feliz cumpleaños, capitán! 🇦🇷 pic.twitter.com/Imdy4jVogc — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 24, 2026

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