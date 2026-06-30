Manchester City anuncia a Enzo Maresca como nuevo entrenador

El Manchester City confirmó oficialmente la llegada del entrenador italiano Enzo Maresca como nuevo director técnico del primer equipo, iniciando una nueva etapa para el conjunto inglés después del exitoso ciclo de Pep Guardiola. El estratega firmó un contrato por tres temporadas, que lo mantendrá al frente del club hasta 2029.

El nuevo entrenador llega al banquillo de los “Citizens” con un amplio conocimiento de la institución, ya que tuvo una etapa como entrenador del equipo de desarrollo del Manchester City y posteriormente trabajó como asistente durante la histórica campaña del triplete en la temporada 2022-2023.

La elección del técnico italiano representa una apuesta por la continuidad del estilo de juego que caracterizó al equipo durante la era Guardiola. La directiva del club considera que Maresca comparte una filosofía futbolística basada en la posesión, presión alta y control del partido.

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Antes de regresar a Manchester City, el entrenador tuvo experiencias importantes en la Premier League, destacando su paso por el Leicester City, donde consiguió el ascenso, y posteriormente por el Chelsea FC, equipo con el que logró títulos internacionales antes de su salida.

El nuevo estratega tendrá el reto de mantener los altos estándares de un equipo acostumbrado a competir por títulos nacionales e internacionales. Además, deberá liderar una transición tras una década marcada por los éxitos de Pep Guardiola en el banquillo celeste.

Con su regreso al Etihad Stadium, Enzo Maresca buscará escribir su propia historia en uno de los clubes más importantes del fútbol mundial. La afición espera que el italiano pueda continuar la racha ganadora y llevar al Manchester City a nuevos triunfos.

Editor: Arturo Medina

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