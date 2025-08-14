Conejos infectados con virus causan temor en EU

Un grupo de conejos cola de algodón con crecimientos grotescos en forma de cuernos fueron avistados en Fort Collins, Colorado, causando alarma y temor entre los habitantes de la región.

No obstante, científicos y autoridades de Parques y Vida Silvestre de Colorado explicaron que no hay motivo para preocuparse. Detallaron que los conejos están infectados con el virus del papiloma de Shope.

El agente patógeno provoca tumores o verrugas queratinosas que crecen en la cara y cabeza de los conejos, causando la apariencia de “cuernos” o “tentáculos”.

La enfermedad fue descubierta en la década de 1930 por el virólogo Richard E. Shope. Probablemente dio inicio a la leyenda del jackalope, un conejo con cuernos que forma parte del folclore norteamericano.

Te puede interesar: Zoológico sacrifica a tres cachorros de tigre siberiano en Alemania

El virus se transmite entre conejos debido a la picadura de insectos vectores como pulgas, garrapatas y mosquitos, activos principalmente en verano y otoño.

La afección no representa un riesgo para los humanos, perros ni otras mascotas, pero se recomienda no tocar ni acercarse a los conejos infectados.

Los tumores no causan dolor a menos que crezcan sobre los ojos o la boca, lo que dificulta la visión o la alimentación de los mamíferos. El sistema inmunológico de los animales suele combatir el virus.

Por otro lado, en algunos casos los tumores pueden evolucionar a cáncer, para el cual no hay cura ni tratamiento para esta enfermedad en la fauna silvestre.

Te recomendamos: