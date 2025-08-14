EU confisca más de 700 md en bienes a Nicolás Maduro

El gobierno de Estados Unidos ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha sido acusado de liderar el Cártel de los Soles.

La fiscal general Pam Bondi afirmó que “esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia” y subrayó que los activos confiscados incluyen lujosos aviones, varias mansiones, y millones de dólares en joyas y efectivo.

La confiscación se enmarca dentro de las acusaciones de narcotráfico y terrorismo contra Maduro y su régimen. Recordó que la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro aumentó a 50 millones de dólares.

Esta acción se produce en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y el gobierno venezolano, que ha sido acusado de diversos delitos por funcionarios estadounidenses.

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, ha rechazado las acusaciones, calificando al Cártel de los Soles como un “invento” de Estados Unidos.

Además, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha llamado a la unión de los países latinoamericanos ante lo que considera amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos.

