Profeco exige a Sony cambiar precios de dólares a pesos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha intervenido tras recibir más de 100 denuncias de consumidores contra Sony por exhibir precios en dólares en su tienda en línea.

La notificación formal a la empresa se realizó este 13 de agosto de 2025, instándola a cumplir con la Ley Federal de Protección al Consumidor. Según el comunicado, se requiere que Sony muestre los precios en moneda nacional y con el monto total a pagar.

Esto es un requisito en el artículo 34 de la ley, que estipula que los precios deben ser claros, legibles en español y en moneda nacional. Además, el artículo 7 Bis de la misma ley obliga a exhibir el monto total a pagar, incluyendo impuestos y otros cargos.

Profeco ha indicado que, si Sony no atiende estas observaciones, se iniciarán procedimientos por infracciones a la ley. Los consumidores afectados han sido instados a formalizar sus quejas a través del Teléfono del Consumidor o por redes sociales.

