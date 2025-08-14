Matan a “El Kalimba”, presunto criminal en San Miguel Xonacatepec

De al menos cinco disparos fue como un grupo armado asesinó a Jesús A., alias “El Kalimba”, quien presuntamente estaría relacionado con la comisión de múltiples delitos en San Miguel Xonacatepec.

La noche del miércoles, la víctima se encontraba caminando sobre la calle Vicente Guerrero con altura de Benito Juárez, cuando recibió por lo menos cinco disparos a manos de un comando que aparentemente ya lo esperaba.

Según informes extraoficiales, el inmueble al que llegaba “El Kalimba” era un picadero, es decir, un predio utilizado para la venta y consumo de narcóticos.

Por lo anterior, ha trascendido que esta agresión podría ser parte de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos; pues a “El Kalimba” se le vincula con la venda de narcóticos, robo de vehículos y otros delitos, esto con ayuda de una banda delictiva.

La zona quedó asegurada por personal de seguridad pública, mientras que los paramédicos solo pudieron certificar la muerte de Jesús, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Servicio Médico Forense (Semefo) llevaron horas después a realizar las diligencias de ley.

Te recomendamos: