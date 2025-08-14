“Dejen de matar niños”: UEFA envía mensaje a Israel

El miércoles 13 de agosto, previo al inicio de la final de la Supercopa de Europa entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham, la UEFA desplegó una pancarta gigante con un claro mensaje: “Dejen de matar niños. Dejen de matar civiles”.

La pancarta, ubicada en primer plano durante la entrada de los jugadores al terreno de juego en el Bluenergy Stadium de Údine, en Italia, reforzó el simbolismo de la ceremonia, en la que participaron dos niños refugiados de Gaza, Tala y Mohamed, como parte del acto de premiación.

La acción de la UEFA llega tras las críticas recibidas por sus escuetas condolencias tras la muerte del palestino Suleiman Al-Obeid, conocido como “Pelé de Palestina”, víctima de un ataque israelí, en las que no se mencionaron las circunstancias de su fallecimiento. El futbolista egipcio Mohamed Salah, estrella del Liverpool, reaccionó en la red social X cuestionando: “¿Nos pueden decir cómo murió, dónde y por qué?”.

El estadio donde se disputó este partido albergará próximamente otro encuentro cargado de simbolismo: el 14 de octubre, Italia e Israel se enfrentarán allí en un partido clasificatorio para el Mundial 2026.

En su cuenta oficial de X, el organismo europeo respaldó la iniciativa con un contundente: “El mensaje es fuerte y claro. Una pancarta. Un llamado”.

Aunque la organización no mencionó explícitamente a Israel, el contexto del conflicto en Gaza dejó poco espacio a la interpretación.

From the UEFA Super Cup in Udine, the message is loud and clear.



