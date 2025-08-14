Real Madrid presenta a Franco Mastantuono como nuevo jugador

El joven argentino Franco Mastantuono fue presentado este jueves como nuevo jugador del Real Madrid en un emotivo acto. Con apenas 18 años, el mediocampista firmó un contrato por seis temporadas y recibió la camiseta blanca con el dorsal 30, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Visiblemente emocionado, Mastantuono aseguró que llegaba al club más grande del mundo dispuesto a dejarlo todo en el campo. Destacó que este momento representa el cumplimiento de un sueño tanto en lo deportivo como en lo personal, y prometió ser un hincha más dentro de la cancha.

Antes de la presentación, el futbolista completó con éxito los exámenes médicos en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas. Ya en el escenario, improvisó sus palabras tras escuchar las elogiosas declaraciones del presidente Florentino Pérez, quien lo definió como uno de los mayores talentos emergentes del fútbol mundial.

“Querido Franco Mastantuono, hoy te sumas a la prestigiosa lista de futbolistas argentinos que han llegado al Real Madrid. El talento y el carácter de tus compatriotas han estado muchas veces presentes en los grandes triunfos de nuestro club”, comentó Florentino Pérez.

El argentino no olvidó agradecer a su familia, amigos y equipo de trabajo, a quienes atribuyó gran parte de su éxito. Mencionó especialmente a sus padres, hermanos, abuelos y tíos, muchos de los cuales viajaron para acompañarlo en este día histórico. Además, resaltó la importancia de los valores inculcados por su círculo íntimo, los cuales considera fundamentales para su crecimiento como jugador y persona.

El acto comenzó con un video que repasó los mejores momentos de Mastantuono en sus etapas anteriores, seguido por las palabras de bienvenida de Florentino Pérez. Ahora, el joven talento se prepara para escribir su propia historia en el Real Madrid

✨ Mastantuono, presentado como nuevo jugador del Real Madrid. #WelcomeMastantuono — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 14, 2025

