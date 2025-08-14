Automóvil cae de puente en la México-Puebla

Un fuerte accidente ocurrió la mañana de este jueves en el puente de la autopista México-Puebla; un automóvil tipo Cupra cayó en la desviación de la carretera a Tlaxcala, en la zona de San Felipe.

Testigos señalaron que alrededor de las 07:20 horas, el automóvil salió volando, ya que el conductor circulaba a exceso de velocidad con dirección a la CDMX. Por fortuna, tras la caída del vehículo no había ninguna otra unidad ni persona abajo, por lo que no se causaron daños mayores; sólo el auto quedó con las llantas hacia arriba.

En el lugar, ayudaron a sacar al conductor, quien solo presentó lesiones leves después de que las bolsas de aire respondieron a tiempo.

También acudieron elementos de tránsito municipal y de seguridad, quienes abanderaron la zona, que permaneció cerrada por al menos una hora mientras se realizaban maniobras para retirar el vehículo siniestrado.

Será cuestión de minutos para que la vialidad se libere, ya que las grúas estaban a punto de finalizar las labores, tras haber colocado el automóvil sobre ellas para ser llevado a un corralón.

#ConexionVial Accidente en el puente de la autopista México-Puebla, luego de que un automóvil tipo Cupra cayó del puente cerca de la desviación de la carretera a Tlaxcala en la zona de San Felipe.



Elementos de vialidad abanderan la zona y ya trabajan para retirar la unidad… pic.twitter.com/rZH0aoLU30 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 14, 2025

