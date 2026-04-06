Brandon Valenzuela, el mexicano 153 que debuta en la MLB

El receptor Brandon Valenzuela hizo historia al convertirse en el mexicano número 153 en debutar en las Grandes Ligas, tras ver acción con los Toronto Blue Jays este domingo.

El sonorense, de 25 años, tuvo un estreno destacado al conectar un hit en su primer turno al bat, marcando un inicio positivo en su carrera dentro de la Major League Baseball.

Brandon Valenzuela recibió la oportunidad tras ser llamado al primer equipo, luego de la lesión en la mano de Alejandro Kirk, lo que abrió un espacio en la receptoría titular.

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El mánager John Schneider decidió alinearlo desde el inicio en el duelo ante los Chicago White Sox, en el que los Blue Jays terminaron cayendo por marcador de 0-3.

El debut tuvo un momento especial con la presencia de su familia en las gradas, que lo acompañó en un día significativo, en el que quedó registrado como el pelotero mexicano 153.

Pese a ser ponchado y sufrir una derrota, su primera actuación dejó una huella para el béisbol mexicano, que suma un nuevo representante en el máximo nivel profesional.

Cant wipe the smile off his face 😀



Vali makes his @MLB debut! #BlueJays50 pic.twitter.com/De09BziOhX — Toronto Blue Jays (@BlueJays) April 5, 2026

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