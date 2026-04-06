Estrella de “Friends” critica nuevas sitcoms por evitar incomodidad

La actriz Lisa Kudrow criticó las nuevas sitcoms multicámara al considerar que han perdido frescura y evitan incomodar al público, lo que limita el humor y reduce el impacto de los chistes.

En entrevista con Interview, la protagonista de Friends afirmó que muchas producciones actuales temen arriesgarse con bromas más atrevidas, lo que, a su juicio, afecta la esencia de la comedia.

Asimismo, señaló que series como 30 Rock, Seinfeld y la propia Friends destacaban por su escritura y capacidad para sorprender, algo que considera ausente en varias producciones recientes.

“La comedia se basa en la sorpresa. Necesitas cosas que no te esperes”, explicó, al subrayar que los mejores chistes suelen ser aquellos que generan incomodidad o incredulidad en la audiencia.

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Defiende a su personaje en Friends

La intérprete, quien dio vida a Phoebe Buffay durante diez temporadas, también defendió la construcción de su personaje, al rechazar que fuera “tonta”, como la percibían algunos espectadores.

Ante dichas críticas, sostuvo que no era ingenua, sino una figura que rompía reglas y expectativas, lo que, en su opinión, reflejaba una forma distinta de entender el humor en los años noventa.

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