SITAUDI buscará aumento del 15% salarial y 5% en prestaciones

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (SITAUDI) pedirá un incremento del 15 por ciento directo al salario y 5 por ciento en prestaciones en la revisión contractual de este año, a pesar de la situación complicada de la relación con Estados Unidos, indicó el secretario general, César Orta Briones.

En entrevista, tras la última asamblea con trabajadores, los agremiados del SITAUDI pidieron mejorar el fondo de ahorros, vales de despensa y apoyos económicos cuando fallecen y poder heredar la plaza a un familiar en caso de morir.

“Hay varias cosas que se van a pelear en esta negociación”, comentó el líder sindical, al señalar que podrían comenzar con las primeras mesas con la empresa el 4 de mayo, tras la entrega del pliego petitorio.

Reconoció que la negociación contractual será complicada por la situación de la empresa; no obstante, mencionó que va a cumplir con la petición de la plantilla de trabajadores que votaron por esta propuesta.

Recordó que tan solo el año pasado hicieron 80 paros técnicos en la planta armadora.

En este sentido, pidió disposición por parte de la empresa para escuchar las demandas de los trabajadores y precisó que la cifra de dos dígitos será negociable.

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Buscará reelección

Orta Briones confirmó que buscará mantenerse frente al SITAUDI al participar en el proceso de octubre de 2026.

El líder sindical señaló que serán unas elecciones libres, democráticas y transparentes y adelantó que va a invitar al sindicato de Alemania para vigilar el proceso para que la base trabajadora tenga confianza de los resultados.

En agosto se lanzaría la convocatoria, en septiembre se iniciarían campañas y la primera semana de octubre se llevaría a cabo la elección.

Editor: César A. García

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