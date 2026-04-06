Tres lesionados por derrape de motocicletas en San Nicolás de los Ranchos

Personal de Protección Civil del Estado de Puebla atendió a dos adultos y a una menor de edad que resultaron lesionados en la carretera a Paso de Cortés, a la altura del kilómetro 11, en el municipio de San Nicolás de los Ranchos.

De acuerdo con información de la dependencia, el incidente se registró a causa de la lluvia intensa acompañada de granizo, lo que provocó el derrape y la pérdida de control de motocicletas sobre la cinta asfáltica.

Al arribar al lugar, el personal brindó atención prehospitalaria y primeros auxilios a los lesionados, además de implementar medidas preventivas para evitar cuadros de hipotermia.

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Durante las labores de atención, elementos de emergencia realizaron acciones de resguardo vial para prevenir riesgos adicionales, ante la baja visibilidad, las condiciones climatológicas adversas y el tránsito constante en la zona.

Posteriormente, las personas lesionadas fueron trasladadas a la cabecera municipal de San Nicolás de los Ranchos, en coordinación con elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y SUMA, quienes quedaron a cargo de la atención correspondiente.

Editor: César A. García

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