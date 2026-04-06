Fallece menor de edad tras caer a pozo en Juan C. Bonilla

Un menor de edad falleció la mañana de este domingo tras caer a un pozo al interior de un domicilio en el municipio de Juan C. Bonilla, lo que generó la movilización de elementos de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla.

De acuerdo con el reporte oficial, los rescatistas acudieron al lugar tras recibir el llamado de auxilio, por lo que de inmediato se activó un operativo en el que participaron corporaciones estatales y municipales para realizar las labores de rescate.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos de los cuerpos de emergencia, el menor fue localizado sin signos vitales en el interior del pozo.

Tras el rescate, la zona quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Editor: César A. García

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