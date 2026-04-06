Lluvia con granizo provoca inundaciones y afectaciones en Tlaxcala

Durante el fin de semana, una lluvia atípica acompañada de granizo provocó diversas afectaciones en el municipio de Tlaxcala, donde el Centro Histórico quedó inundado y el tianguis semanal resultó cubierto por bloques de hielo.

El fenómeno inició alrededor de las 16:00 horas y se prolongó por aproximadamente dos horas. La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre el colapso de una barda en la calzada Ocotlán, la cual cayó sobre una camioneta tipo pickup, sin que se reportaran personas lesionadas.

Asimismo, un centro comercial de la ciudad fue evacuado tras el reporte de la presunta caída de una techumbre; no obstante, la dependencia aclaró que no se registró tal afectación. Aun así, se determinó desalojar a clientes y trabajadores como medida preventiva, debido a filtraciones de agua y encharcamientos en el inmueble.

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Vecinos de las colonias Loma Bonita y El Sabinal reportaron daños en la calle Constructores, donde el Ayuntamiento de Tlaxcala realiza obras de drenaje y pavimentación. Las corrientes de agua afectaron trabajos provisionales, desplazaron material y generaron zanjas que complicaron el tránsito en la zona.

Por su parte, el Ayuntamiento capitalino reportó encharcamientos e inundaciones en diversas vialidades, derivados de la obstrucción de rejillas pluviales por acumulación de hojarasca y basura. Ante ello, se llevaron a cabo labores de desazolve con maquinaria pesada de la Secretaría de Infraestructura, lo que permitió liberar banquetas y restablecer la circulación vehicular.

En todos los casos, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas.

Editor: César A. García

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