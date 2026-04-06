Servicio Secreto investiga posible tiroteo cerca de la Casa Blanca

El Servicio Secreto de EU investiga un posible tiroteo registrado la madrugada de este domingo en las inmediaciones de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump permanece por la celebración de Pascua.

De acuerdo con la agencia federal, los agentes respondieron a un reporte de disparos en la zona del Parque Lafayette, ubicado justo al norte del complejo y parte del Parque del Presidente en la capital estadounidense.

En un comunicado, el Servicio Secreto informó que se realizó un operativo de búsqueda en el parque y áreas aledañas, sin localizar a personas relacionadas con el incidente reportado durante la madrugada del domingo.

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A las labores se sumaron la Policía de Parques de Estados Unidos y el Departamento de Policía Metropolitana, que mantienen abierta la investigación para esclarecer el origen de los disparos reportados en la zona.

A su vez, las autoridades indicaron que se busca a una persona de interés y a un vehículo posiblemente vinculados con el incidente, sin que hasta el momento se reporten detenidos ni personas lesionadas por estos hechos.

El presidente Donald Trump permanece en Washington, D.C. para la celebración de Pascua y el seguimiento del conflicto con Irán. La Casa Blanca opera con normalidad, aunque bajo un dispositivo de seguridad reforzado.

We are investigating overnight gunfire in the area of Lafayette Park in conjunction with @DCPoliceDept and @usparkpolicepio. Anyone with information is urged to call DC Police at 202-727-9099 or text 50411 pic.twitter.com/AAUJd8Wt7L — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) April 5, 2026

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