Hernán “N” es vinculado a proceso por desaparición forzada

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán “N”, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas, tras una audiencia celebrada este sábado 4 de abril en la entidad.

El juez determinó que existen elementos suficientes para investigarlo por este delito. Conocido como “El Abuelo” o “Comandante H”, es señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía General de Tabasco deberá fortalecer las pruebas en su contra.

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Asimismo, la FGE informó previamente que el pasado 31 de marzo cumplimentó una orden de aprehensión contra el exfuncionario por desaparición forzada de personas.

En caso de ser declarado culpable, Hernán “N” podría enfrentar una condena de entre 40 y 60 años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Actualmente, Bermúdez Requena permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1. “El Altiplano”, considerado uno de los penales de alta seguridad del país.

El exjefe policiaco fue nombrado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández y también enfrenta otro proceso penal por secuestro, extorsión y asociación delictuosa agravada.

#BoletínFGE: Vinculado a proceso Hernán “N” por el delito de desaparición forzada de personas. pic.twitter.com/iJN4CmsMaa — Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) April 5, 2026

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