Mueren al menos cinco personas ahogadas en Puebla y Veracruz

Al menos cinco personas murieron ahogadas durante este fin de semana en distintos puntos del estado de Puebla y en una playa de Boca del Río, Veracruz; la mayoría de las víctimas eran menores de edad.

Menor muere en jagüey en Tecamachalco

El primer caso se registró la tarde del viernes en el municipio de Tecamachalco, Puebla, donde un menor de 15 años perdió la vida tras ahogarse en un jagüey ubicado en la comunidad de Pino Suárez.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió durante el Viernes Santo, cuando el adolescente ingresó al cuerpo de agua, utilizado para riego, y ya no logró salir.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Tecamachalco, en coordinación con Protección Civil Municipal, acudieron al sitio y realizaron labores de rescate; sin embargo, pese a los intentos de reanimación, el menor ya no contaba con signos vitales.

Crecida del río Apulco cobra la vida de menor

Otro hecho ocurrió en el río Apulco, donde un menor de 14 años, identificado como Brayan “N.”, murió ahogado tras ser arrastrado por la corriente en los límites de los municipios de Ayotoxco de Guerrero, Cuetzalan del Progreso y Tlatlauquitepec.

Reportes indican que el adolescente se encontraba en el lugar en compañía de familiares, cuando el nivel del río aumentó de manera repentina.

Aunque los presentes intentaron ponerse a salvo, el menor no logró salir a tiempo y fue arrastrado por la corriente, desapareciendo entre el agua.

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Menor poblana muere en playa de Veracruz

La mañana del sábado, una menor de 13 años, originaria de Tehuacán, perdió la vida por ahogamiento mientras nadaba en la playa Mocambo, en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

Familiares señalaron que tenían pocos minutos de haber llegado al lugar cuando la adolescente ingresó al mar junto con una niña de cuatro años.

Testigos que observaron que ambas pedían ayuda, ingresaron al agua y lograron rescatar a la menor más pequeña; sin embargo, la adolescente no pudo ser salvada.

Padre e hija mueren en laguna de Chignahuapan

La tarde del sábado, dos personas perdieron la vida por ahogamiento en la laguna de Cuautelolulco, en el municipio de Chignahuapan, Puebla.

Se trata de una joven de aproximadamente 17 años que cayó al agua mientras se encontraba en una lancha. Al percatarse de que se ahogaba, su padre, de 34 años, ingresó para intentar rescatarla; no obstante, ambos fueron arrastrados por la corriente.

Elementos de Protección Civil lograron recuperar el cuerpo de la joven en el lugar, mientras que el del padre fue localizado durante las primeras horas del domingo, metros adelante.

Llaman a extremar precauciones

Ante estos hechos, personal de Protección Civil Estatal exhortó a la población a extremar precauciones al visitar cuerpos de agua como pozas, presas, lagunas y ríos, especialmente durante periodos vacacionales, así como a respetar las indicaciones de seguridad para evitar accidentes.

Editor: César A. García

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