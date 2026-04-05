Transportistas y campesinos alistan paro nacional con bloqueos carreteros

El gremio de transportistas y productores del campo anunciaron un paro nacional para este lunes 6 de abril, el cual contempla bloqueos en diversas carreteras del país a partir de las 07:00 horas, entre ellas la autopista México-Puebla, así como el libramiento Arco Norte, a la altura de San Martín Texmelucan.

La movilización es impulsada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, quienes acusan un aumento en delitos como robos de carga, extorsiones y agresiones contra operadores en carreteras federales.

Mientras que el sector agrícola reclama precios de garantía justos, eliminación de créditos abusivos, justicia hídrica y regulación contra monopolios.

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Aunque no se ha difundido un listado oficial de todos los puntos de bloqueo, se anticipa que habrá cierres en los accesos a la Ciudad de México.

Además, se prevén interrupciones en la autopista México–Puebla, así como en otras rutas estratégicas a nivel nacional, afectando el transporte de mercancías y la movilidad de miles de usuarios, tras las vacaciones de Semana Santa.

El paro también contempla cierres en carreteras de entidades como Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Tlaxcala, Guanajuato y Veracruz.

Editor: César A. García

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