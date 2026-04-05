Rumores, aranceles y caída de exportaciones golpean a Audi y VW en Puebla

Las plantas Audi y Volkswagen de México llegan al tercer trimestre en medio de rumores de sus proyectos en la entidad poblana y los estragos del gobierno del presidente Donald Trump y los aranceles en las exportaciones del sector automotriz.

En las últimas semanas, el rumor de que Audi se trasladaría a Estados Unidos se regó como pólvora, el cual fue desmentido tanto por el gobierno estatal como por la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA).

La firma alemana inclusive difundió un comunicado en el que informa de la operación de un nuevo parque fotovoltaico en la planta de San José Chiapa y la transición energética para reforzar la producción sustentable y reducir su huella de carbono, al generar 10 por ciento del consumo eléctrico anual.

En el mensaje de la armadora de lujo mencionó a la presidenta Claudia Sheinbaum y el apoyo brindado, lo que echó por tierra los rumores de cualquier cambio de sede.

En la vida sindical se acerca un cambio de liderazgo a finales de año, rodeado de la disputa por la presencia de una segunda organización sindical, de la cual el SITAUDI busca su desaparición.

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Por su parte, Volkswagen registra los primeros embates de las políticas arancelarias, que se reflejó en las utilidades de sus trabajadores al pasar de 92 días a solo 32 sin ninguna explicación de la armadora asentada en Cuautlancingo, de acuerdo con lo difundido por empleados de manera anónima, situación que no ha sido confirmada por la empresa ni el sindicato.

Los altibajos de ambas empresas se reflejan en las cifras de exportación del sector de transporte en la entidad, pues mientras en 2024 se contabilizaron 15 mil 470 millones de dólares, este año solo fueron 13 mil 894 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Lo anterior significa una disminución del 10 por ciento en los ingresos por exportaciones para el sector automotriz.

El peor trimestre de ingresos por exportaciones fue enero y marzo de 2025, con 2 mil 538 millones de dólares, la cantidad más baja en los últimos cinco años, incluso por debajo de la pandemia por COVID en 2020.

Este periodo coincide con el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.

Editor: César A. García

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