Presentan libro en náhuatl para prevenir abuso infantil en Puebla

La aplicación de la ley es fundamental para el ejercicio pleno de los derechos sociales, y las autoridades están obligadas a garantizar el cuidado y la protección de los derechos humanos, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien estuvo acompañado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), Rosa Isela Sánchez Soya, durante la presentación de “El libro de Sofía”.

El texto se presenta como un material orientado a que las niñas conozcan y protejan su cuerpo, ya que Puebla ocupa el cuarto lugar nacional en población indígena y cuenta con más de 65 municipios donde se habla náhuatl, lo que subraya la relevancia de impulsar acciones dirigidas a estas comunidades.

Al respecto, el gobernador Armenta Mier subrayó que la Comisión de Derechos Humanos estatal es la instancia responsable de emitir recomendaciones a las autoridades para garantizar su actuación. En el caso del Gobierno del Estado, la Secretaría de Gobernación y el Sistema Estatal DIF protegen los derechos de niñas, niños y adolescentes en Puebla.

En su oportunidad, la presidenta de la CDH, Rosa Isela Sánchez Soya, señaló que durante años la barrera del idioma facilitó abusos en comunidades originarias. Por ello, acercar el mensaje de “El libro de Sofía” al náhuatl rompe ese silencio. Subrayó que en Puebla la dignidad no requiere traducción, pero la prevención sí, y enfatizó que en la entidad, ni una niña más, ni un niño más sufrirá por falta de información.

Destacó que esta versión ya llegó a infancias de la Sierra Norte, en municipios como Cuetzalan y Xochitlán de Vicente Suárez; además, fue presentada en la edición 39 de la Feria Nacional del Libro (FENALI). Explicó que trabajan en un nuevo texto para los niños indígenas, quienes también sufren de este flagelo.

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