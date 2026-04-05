Obra Comunitaria transforma Mercado de las Flores en Tlaltepango

“En los gobiernos de la transformación, el dinero del pueblo regresa al pueblo. Es extraordinario ver la cantidad de acciones realizadas con Obra Comunitaria, programa insignia de nuestro gobernador Alejandro Armenta, con el que cumplimos un principio humanista, por el bien de todos, primero los pobres”, afirmó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, al celebrar la dignificación del Mercado de las Flores en Tlaltepango.

Abundó que eso es justamente lo que hace Obra Comunitaria, entregar el recurso a la gente para que decidan las prioridades, pero sobre todo apliquen con transparencia el dinero público. Laura Artemisa García explicó que este proyecto se realizó con una inversión en dos etapas que suma 925 mil 301 pesos, en beneficio directo de 500 comerciantes.

En una primera intervención se destinaron 326 mil 433 pesos, mientras que en la segunda etapa se aplicaron 598 mil 868 pesos para mejorar la infraestructura del espacio, lo que permite condiciones más seguras y funcionales para la venta de productos.

Desde la Secretaría de Bienestar, Laura Artemisa García impulsa este programa para consolidar la riqueza comunitaria. “Es un privilegio compartir la vida con todas y todos ustedes, ser testigos de los cambios alcanzados y de la confianza que nos han brindado para seguir caminando juntos para hacer realidad la justicia social que durante tanto tiempo se ha esperado en nuestra población”, señaló.

Dulce Arias Baeza, comerciante del mercado, destacó el impacto positivo de las mejoras: “El techado beneficia a muchos productores porque ya no se mojan, ya pueden permanecer más tiempo; si no hay buenas ventas, pueden tener más tiempo para comercializar su producto”.

Con estas obras, el Mercado de las Flores se consolida como un punto clave para la actividad comercial de la región, al ofrecer espacios adecuados que fortalecen la productividad y el bienestar de quienes dependen de este sector.

Estas acciones reflejan el compromiso del gobernador Alejandro Armenta Mier de impulsar la economía local y dignificar los espacios de trabajo, en sintonía con la visión de bienestar que promueve la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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