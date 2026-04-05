Puebla capital cierra Semana Santa con saldo blanco y alta afluencia

El Ayuntamiento de Puebla reportó saldo blanco en la capital poblana y las 17 juntas auxiliares durante las actividades de Semana Santa, incluido el Domingo de Resurrección.

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que el despliegue de más de mil 200 elementos de la dependencia permanecería hasta las últimas horas del domingo.

Recordó que durante el Jueves y Viernes Santo recorrieron la Procesión en el Centro Histórico, El Calvario, así como la junta auxiliar de la Ignacio Romero Vargas y el Viacrucis sin ninguna novedad negativa.

En cuanto al Sábado de Gloria, la SSC reportó que el área de Protección Civil recorrió los centros de diversión como Agua Azul, Africam Safari, San Francisco Totimehuacan, la presa de Valsequillo y las cascadas del Aguacate sin ningún incidente reportado.

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La Secretaría General de Gobierno (SGG) reportó un día antes alta afluencia de visitantes de zonas como Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz.

A la Procesión de Viernes Santo confirmaron la presencia de 195 mil personas, mientras en El Calvario contabilizaron 55 mil visitantes y en la Romero Vargas 15 mil participantes en la representación.

En cuanto a los reportes por venta de alcohol en la vía pública, informó que retiraron ocho puestos de comercio informal en El Calvario, además de otros puntos en San Felipe Hueyotlipan, San Pablo Xochimehuacan e Ignacio Romero Vargas.

Editor: César A. García

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