Sheinbaum recibe en Palacio Nacional al rey de España

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió este 25 de junio en Palacio Nacional al jefe de Estado español, rey Felipe VI, con quien sostuvo una reunión para dialogar sobre la relación bilateral en el marco de su visita oficial por el país.

La Ceremonia Oficial de Bienvenida se realizó en el Salón Embajadores de Palacio Nacional, donde se entonaron los himnos nacionales de México y del Reino de España, y posteriormente se tomó la fotografía oficial del encuentro.

“Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España. Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones”, escribió la mandataria en sus redes sociales.

#Nacional 🤝 ¿LE HABRÁ PEDIDO DISCULPAS? La presidenta #ClaudiaSheinbaum recibió esta tarde en el Palacio Nacional al rey #FelipeVI de #España.



Durante la ceremonia, ambos intercambiaron un saludo tras escucharse los himnos. Antes, el monarca llegó al Aeropuerto Internacional de… pic.twitter.com/QpSB4mtKPa — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 25, 2026

Acompañaron a la presidenta el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; el jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

Por parte de la delegación española estuvieron presentes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón Jaime; el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino Marzo; el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado; la consejera diplomática de la Casa del Rey, Carmen Castiella Ruiz de Velasco; y el jefe de Oficina del Ministro, Sergio Cuesta Francisco.

La visita del monarca español refuerza los lazos históricos y diplomáticos entre ambas naciones, destacó el gobierno federal.

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