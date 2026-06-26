Realizan Jornada Integral para mujeres indígenas en Pahuatlán

En Pahuatlán, con el propósito de fortalecer el bienestar de los pueblos originarios y acorde al compromiso del gobernador Alejandro Armenta Mier de acercar programas y servicios a todas las regiones de la entidad, el Gobierno del Estado realizó una edición más de la Jornada Integral para Mujeres Indígenas, un espacio de atención y vinculación institucional que reunió diferentes iniciativas orientadas al desarrollo de las habitantes.

Durante la actividad, la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, acompañó las labores que acercaron información, orientación y servicios a las asistentes. En su intervención, destacó la importancia de reconocer la diversidad cultural y fortalecer la autonomía de las poblanas a través de políticas públicas con perspectiva intercultural. Asimismo, impartió el taller “Karate-Do Libres en Movimiento”, una estrategia que fomenta el autocuidado mediante el deporte, además de contribuir al desarrollo personal y a la prevención de las violencias.

Esta jornada se llevó a cabo en coordinación con el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, encabezado por la directora general, Apolinaria Martínez Arroyo, dentro de la estrategia del Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, para fortalecer la atención a las mujeres de comunidades con riqueza cultural.

Las asistentes también accedieron a consultas médicas, orientación sobre salud sexual y reproductiva, asesoría jurídica y psicológica, corte de cabello, información sobre programas gubernamentales y diversos servicios gratuitos que acercaron las dependencias estatales.

Leticia García, beneficiaria de esta iniciativa, afirmó: “Es una buena oportunidad para recibir atención y resolver dudas en nuestra comunidad”. Además, agradeció que estos servicios lleguen directamente a las mujeres de la región.

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