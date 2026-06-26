Gobierno Federal y Zacatlán inauguran cancha de futbol 5

Como parte del programa Mundial Social, el Gobierno Federal a través de la Sedatu y el Ayuntamiento de Zacatlán, encabezado por la presidenta municipal, Bety Sánchez, inauguraron una cancha de futbol 5.

Esta cancha corresponde a una de las mil 200 que realizó el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum en todo el país, con el objetivo de fomentar el deporte, reconstruir el tejido social y fomentar la sana convivencia.

Durante la inauguración, la presidenta municipal, Bety Sánchez explicó que esta obra generará bienestar a la población, además de que transformará la vida de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, Hilda Islas Solis, coordinadora del Programa del Mundial Social, en representación de Gerardo López Ramírez, titular de la Oficina de Representación de SEDATU en Puebla, reconoció el trabajo de Bety Sánchez, a quien agradeció el apoyo para la realizaron de esta importante obra.

También destacó la importancia de que niñas, niños y adolescentes practiquen deporte, pues mejora la calidad de vida.

La cancha fue inaugurada con un partido de futbol entre equipos de la Liga Femenil Infantil de Futbol de Zacatlán.

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