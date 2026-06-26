Bachetón trabaja simultáneamente en tres puntos de San Pedro Cholula

Como parte del programa Bachetón 2026, uno de los más intensivos en la historia de San Pedro Cholula, y gracias a la adquisición de tres módulos de bacheo, el Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, mantiene activas estas acciones en tres puntos distintos del municipio de manera simultánea.

En esta jornada, las brigadas trabajaron en el Barrio de San Juan Tepoxco, sobre la 6 Poniente; en el Barrio de Santiago Mixquitla, en la calle 5 de Mayo; y en la junta auxiliar de San Juan Tlautla, donde se atendieron diversas vialidades que presentaban deterioro.

Durante la supervisión de los trabajos en Santiago Mixquitla, Tonantzin Fernández reconoció el esfuerzo y compromiso de las y los trabajadores que diariamente realizan estas labores, atendiendo una de las principales demandas de la ciudadanía y avanzando en la solución de una problemática que afectó a las y los cholultecas durante varias administraciones.

Asimismo, agradeció la comprensión y paciencia de las y los vecinos ante los cierres temporales derivados de las intervenciones, al señalar que “las molestias son temporales, pero los beneficios son permanentes”, destacando que San Pedro Cholula cuenta hoy con un programa de bacheo intensivo y permanente, como nunca antes en su historia.

Durante el recorrido, una vecina del Barrio de Santiago Mixquitla se acercó a la presidenta municipal para agradecer la atención brindada a su petición de intervenir la calle 5 de Mayo, una vialidad de alta circulación que representaba un riesgo para peatones, ciclistas y automovilistas, reconociendo además la cercanía y disposición del gobierno municipal para atender las necesidades de la población.

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