UDLAP presenta la convocatoria del Premio Nacional de Cuento 2026

La Universidad de las Américas Puebla presentó oficialmente la convocatoria del Premio Nacional de Cuento UDLAP 2026, certamen abierto a escritores mexicanos, dentro y fuera del país, impulsado por una institución educativa privada. El evento, realizado en las instalaciones de UDLAP Extensión CDMX, contó con la participación de autoridades del Departamento de Letras y Humanidades, y el testimonio del ganador de la edición previa.

La principal novedad para este año es la apertura de la Categoría Juvenil, dirigida a estudiantes de preparatoria o bachillerato de entre 16 y 18 años, quienes podrán enviar textos con una extensión de 5 a 10 páginas. Esta opción se añade a la Categoría General, destinada a personas de 19 años en adelante con relatos de 10 a 25 páginas. El cierre de recepción de proyectos para la vertiente general será el 17 de agosto, mientras que la juvenil concluirá el 17 de septiembre de 2026.

Durante la presentación, el doctor Gabriel Wolfson Reyes, coordinador de la Licenciatura en Literatura de la UDLAP, expuso los desafíos actuales ante los generadores de lenguaje automáticos. Respecto al rol de las instituciones académicas en este panorama digital, Wolfson Reyes declaró: “Desde la institución queremos convertirnos en el lugar donde se va a proteger la idea de la escritura, la lectura, el uso propio, personal y real del lenguaje. Como una manera de poner un marco a esto, sólo quiero mencionar que, en efecto, la Universidad de las Américas Puebla, a través de la Licenciatura en Literatura, quiere ser también un referente en términos de difusión, de divulgación, de promoción de la cultura y de la literatura”.

Por su parte, el doctor Martín Sánchez Camargo, director académico del Departamento de Letras y Humanidades, detalló que el certamen busca incorporar a jóvenes que albergan ambiciones personales en el ámbito de la escritura. En su intervención, orientada al panorama de la lectura, Sánchez Camargo señaló: “Nos parece una buena noticia en el sentido de que constituye un esfuerzo de una universidad privada que está abriendo un espacio de creación, no solamente para su propia comunidad, sino también para los escritores mexicanos que participan en la creación a nivel nacional y también internacional”.

Vía remota desde Francia participó el maestro Enrique Escalona Ramos, ganador de la primera edición con el texto “O Kyrios Jeri”. Escalona compartió su perspectiva sobre su experiencia con el certamen anterior:

“El cuento es fundamental en este mundo donde nos abruma la tecnología; por eso aplaudo que existan iniciativas así, que no solamente dependamos del mercado o de lo que se dice que se debe publicar, y que existan actores tan importantes para la cultura de un país como la Universidad de las Américas Puebla. Yo decidí concursar el año pasado justo porque creo que somos muchos los escritores o los entusiastas, que a lo mejor no han publicado, pero que desean hacerlo. Queremos ver nuestros cuentos publicados y, sobre todo, leídos”.

Las bases establecen que los cuentos deben ser originales, inéditos y firmados con seudónimo bajo el sistema de plica para asegurar el anonimato. El uso de inteligencia artificial causará la descalificación. Además del estímulo de 85,000 pesos para la Categoría General, las obras ganadoras y hasta diez textos seleccionados se integrarán en una antología impresa y digital de la Editorial UDLAP.

El fallo del jurado, integrado por tres especialistas literarios, se publicará el 13 de noviembre de 2026. La ceremonia de entrega de premios se efectuará en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026. Con esta convocatoria, la UDLAP se consolida como una institución privada líder al descentralizar la cultura desde Puebla hacia el país.

Para revisar las bases completas y conocer los requisitos de envío de la convocatoria, se puede consultar la página https://eventos.udlap.mx/cuentoudlap/ o solicitar informes detallados al correo electrónico proyectos.especiales@udlap.mx.

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