Lilia Cedillo encabeza graduación del Bachillerato Internacional 5 de Mayo

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, presidió la ceremonia de graduación de 143 alumnos de la Generación 2023-2026 del Bachillerato Internacional 5 de Mayo, celebrada en el Teatro del Complejo Cultural Universitario (CCU).

Durante el acto protocolario, la rectora felicitó a los estudiantes por concluir una etapa importante en sus vidas y dar inicio a la universitaria, y agradeció la confianza que los padres depositan en la institución para la formación de sus hijos.

En su mensaje, la doctora Cedillo destacó la creatividad, el espíritu emprendedor, la fortaleza y la determinación de los egresados. “Ustedes son una generación creativa, emprendedora, fuerte, decidida, y eso les va a ayudar en cualquier momento de su vida”, afirmó.

“Han aprendido que el mejor camino es ese camino recto, ese camino honesto, ese camino que nos lleva siempre a un lugar, a un buen puerto y a alcanzar una meta que siempre hemos planteado”, añadió.

La rectora expresó sus mejores deseos para los jóvenes y les recordó que llevarán con orgullo el sello distintivo del Bachillerato Cinco de Mayo.

La directora de la unidad académica, María Luisa González Herrera, destacó la valentía de los egresados durante su paso por el bachillerato y enfatizó la capacidad que tienen para transformar su entorno. La ceremonia marcó el cierre de una etapa y el inicio de otra, con los graduados listos para continuar su formación profesional.

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