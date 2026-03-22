Elías Guerra muestra riqueza textil de la Sierra Norte en la FENALI 39

Apasionado de la danza y el folclor de los pueblos originarios, el maestro Elías Guerra Castillo logró recabar a lo largo de su carrera una colección inédita de trajes tradicionales y de uso común de la Sierra Norte de Puebla, así como sus accesorios e instrumentos musicales; su historia está documentada en el libro “Así se viste Puebla”, el cual fue presentado en el Foro Lobo de la FENALI 39 de la BUAP, por el arqueólogo Eduardo Merlo Juárez.

El maestro Guerra Castillo agradeció a Eduardo Merlo sus aportaciones y comentarios, así como a la FENALI 39 por brindar el espacio para presentar su obra impresa, pero también una pasarela que mostró la colección de atuendos representativos de los pueblos de la Sierra Norte.

Ropajes que se usan para el comercio, para una boda o para las danzas de los Santiagos, los Migueles, entre otras; bordados de colores vivos, con aves, flores y una geometría que entrelaza hilos y texturas que brindaron a los asistentes una experiencia llena de folclor, acompañada de la música de Juan Calavera, quien combinó instrumentos prehispánicos y electrónicos.

“Este libro se creó a través de la danza, por la necesidad de tener el traje, el instrumento y el canto, por vestir todo de forma real, traerlo como nuestros pueblos lo usaban”, señaló el autor, mientras explicaba de manera detallada el significado de cada vestido, tipo de tela, bordados, trajes y accesorios.

Al hablar de la obra del maestro Elías Guerra Castillo, fundador del Ballet Folclórico de Puebla, el también historiador Eduardo Merlo refirió que este libro rescata la riqueza cultural del estado, en un ámbito que aún no estaba estudiado a detalle. La multiplicidad étnica que retrata con sus colecciones, además de la información recabada de primera mano, gracias a los recorridos que hizo en todas estas regiones, representa la grandeza que tiene nuestro estado.

“Es un estudio muy completo, gracias a los recorridos minuciosos que realizó en todas esas comunidades, pueblo por pueblo, y a la interacción que ha tenido con los habitantes. Como arqueólogo pensé que conocía todo el estado y con este libro me doy cuenta de que aún faltaba mucho por saber; se trata de una obra que trasciende”.

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