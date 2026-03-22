Ceci Arellano anuncia nuevos proyectos sociales del SEDIF

El segundo año de gestión de Ceci Arellano, presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), inicia con proyectos en construcción que fortalecerán la atención a personas adultas mayores, el acompañamiento a mujeres, los servicios de salud y la protección de los seres sintientes.

Sostuvo que el SEDIF cambia vidas y toca corazones. “Me apasiona la labor social; las personas necesitan ser vistas y escuchadas. Ese es el sentido de nuestro trabajo: atender a las familias, lo que nos confirma que vamos por el camino correcto”.

En este contexto, señaló que a partir de este año entrará en operación la nueva Casa del Abue Poniente, que estará ubicada en avenida Camino al Batán, donde se brindarán cuidados, servicios y talleres para alrededor de 700 abuelitas y abuelitos de aquella zona de la capital poblana, bajo el modelo de atención de sus homólogas en funciones situadas al centro y sur de la ciudad.

Al confirmar la adscripción del Instituto de Bienestar Animal (IBA) a la asistencia que brinda el sistema, Ceci Arellano mencionó en su informe sobre la puesta en marcha de las obras de edificación de la Célula de Bienestar Animal en San Francisco Totimehuacán. Esta tendrá capacidad para salvaguardar a mil 500 seres sintientes en condición de maltrato. Asimismo, el recinto se sumará a la próxima apertura del Centro de Bienestar Animal de San Pablo Xochimehuacán, cuya habilitación también está en progreso.

El Centro Integral de Rehabilitación y Especialidades (CIRE) será un espacio especializado del SEDIF: consulta médica en rehabilitación, terapia de lenguaje y física, atención psicológica, electroencefalografía y rayos X, entre otras prestaciones que beneficiarán a poblanas y poblanos sin seguridad social, con más de 300 mil consultas anuales. La Secretaría de Infraestructura está a cargo de su construcción, la cual comenzó con la demolición de la antigua Clínica de Especialidades Estomatológicas, dado que la sustituirá en el mismo predio de la calle 25 poniente #2302 de la colonia Los Volcanes.

Las acciones en favor de las mujeres se incrementarán con la Casa de la Maternidad, que tendrá lugar en las instalaciones de Casa Puebla y ofrecerá atención pre y postparto, además de albergue para embarazadas en situación de violencia, a fin de proteger su integridad y la de sus bebés. De igual manera, se estima que en el transcurso de los próximos meses abran sus puertas ocho nuevos Centros LIBRE-Casa Carmen Serdán en Tehuacán, Tepexi de Rodríguez, Tepeaca, Ciudad Serdán, Cañada Morelos, Xicotepec, San Andrés Cholula y la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas en la Ciudad de Puebla.

Cada uno de estos proyectos se inspira en la visión humanista que rige al gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y comulga al mismo tiempo con la bioética social promovida en Puebla por el gobernador Alejandro Armenta, la cual enfatiza la responsabilidad ética de las instituciones públicas para garantizar condiciones de vida dignas, proteger a los sectores más vulnerables y fomentar políticas públicas con sentido humano.

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